ΗΠΑ: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πλήθος σε φεστιβάλ στη Λουιζιάνα, περισσότεροι από 20 τραυματίες

Σε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί θρησκευτικό φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια της Λουιζιάνα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος υπό την επήρεια μέθης εισέβαλε στον χώρο της εκδήλωσης, παρασύροντας δεκάδες παρευρισκόμενους. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, ορισμένα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμών για τη βουδιστική πρωτοχρονιά του Λάος. Σύμφωνα με την αστυνομία της Λουιζιάνα, ο οδηγός του οχήματος, ονόματι Τοντ Λάντρι, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ ο οποίος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το νόμιμο όριο του 0,08%.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 57χρονου, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης (DUI) και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

Ο τοπικός σερίφης δήλωσε πως, βάσει των πρώτων στοιχείων, η ενέργεια δεν φαίνεται να ήταν εσκεμμένη ή τρομοκρατική, αλλά αποτέλεσμα της πλήρους αδυναμίας ελέγχου του οχήματος λόγω της μέθης του οδηγού.

Μετά το συμβάν, οι διοργανωτές προχώρησαν στην άμεση ματαίωση των υπόλοιπων εκδηλώσεων του φεστιβάλ, εκφράζοντας μέσω ανακοίνωσης τη συμπαράστασή τους στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



