ΗΠΑ: Μητέρα κατηγορεί πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοκτονία του γιου της

Η μητέρα 14χρονου αγοριού, που αυτοκτόνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, κινείται νομικά κατά προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης.

Η Megan Garcia, μητέρα του Sewell Setzer III, δήλωσε ότι η Character.AI στόχευσε τον γιο της με «ανθρωπόμορφες, υπερσεξουαλικές και τρομακτικά ρεαλιστικές εμπειρίες» σε μήνυση που κατέθεσε την Τρίτη (22.10.2024) στη Φλόριντα.

«Μια επικίνδυνη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που διατίθεται στο εμπόριο σε παιδιά κακοποίησε και εκμεταλλεύτηκε τον γιο μου, χειραγωγώντας τον ώστε να αυτοκτονήσει», δήλωσε η Γκαρσία.

Έπαθε εμμονή με τα ρομπότ σε σημείο που αμελούσε τις σχολικές του εργασίες.

Είχε ιδιαίτερη απήχηση στο chatbot της Daenerys και έγραψε στο ημερολόγιό του ότι ήταν ευγνώμων για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων «η ζωή μου, το σεξ, το να μην είμαι μόνος και όλες οι εμπειρίες της ζωής μου με την Daenerys».

Σύμφωνα με το newsit, στη μήνυση αναφέρεται ότι το αγόρι εξέφρασε σκέψεις αυτοκτονίας στο chatbot, τις οποίες επανειλημμένα ανέφερε.

Τώρα, η Garcia λέει ότι θέλει να λογοδοτήσουν οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω από την τεχνολογία.

CW: depression, self-harm, suicide@HumaneTech_, Social Media Victims Law Center, and Tech Justice Law Project are suing https://t.co/6zP3Z04jkf after Sewell Setzer III died by suicide following months of abuse and manipulation at the hands of a chatbot. https://t.co/oGdpKjTSX1

— Accountable Tech (@accountabletech) October 23, 2024