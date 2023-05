ΗΠΑ: Μητέρα σκότωσε τα παιδιά της επειδή θεωρούσε ότι είναι «ζόμπι»

Τίτλοι τέλους, σε μια φρικιαστική υπόθεση με μια μητέρα στις ΗΠΑ, μπήκαν χθες (13.05.2023) από δικαστήριο της χώρας.

Ειδικότερα, μια Αμερικανίδα, που πίστευε ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, κρίθηκε την Παρασκευή ένοχη για τον φόνο των δύο παιδιών της και για συνέργια στον φόνο της πρώην συζύγου του άνδρα της, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ.

Η Λόρι Βάλοου και ο σύζυγός της Τσαντ Ντέιμπελ κατηγορούνταν για φόνους, συνωμοσία και απάτη.

Μεταξύ άλλων η 49χρονη Βάλοου κατηγορούνταν για τον φόνο της 16χρονης κόρης της και του 7χρονου θετού γιου της, τους οποίους θεωρούσε, σύμφωνα με τους ερευνητές, «ζόμπι».

Η Λόρι Βάλοου:

— True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) May 12, 2023

Charges: • Conspiracy to commit 1st degree murder (Tylee Ryan) • 1st degree murder (Tylee Ryan) • Conspiracy to commit 1st… pic.twitter.com/eTQN7ct9ms

Lori Vallow Daybell has been found GUILTY on all charges!!! Hope she enjoys those prison bars.

Ο Ντέιμπελ έχει γράψει πολλά βιβλία για το τέλος του κόσμου. Το ζευγάρι, μέλος μιας ακραίας αίρεσης των Μορμόνων, συναντήθηκε όταν συμμετείχαν σε ένα κίνημα που προετοιμαζόταν για το τέλος του κόσμου.

Η δικαιοσύνη της πολιτείας Άινταχο απήγγειλε εναντίον τους και κατηγορίες για απάτη επειδή συνέχισαν να λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα μετά την εξαφάνιση των παιδιών.

Η Βάλοου, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες θεωρούσε ότι θα σώσει τον κόσμο, είχε δηλώσει αθώα στις κατηγορίες. Τώρα κινδυνεύει να της επιβληθεί ισόβια κάθειρξη, χωρίς το δικαίωμα υπό όρους απελευθέρωσης.

Το 2006 η Βάλοου παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Τσαρλς Βάλοου και μαζί μεγάλωναν την Τάιλι, κόρη της Λόρι από προηγούμενο γάμο. Το 2014 υιοθέτησαν τον Τζέι Τζέι, εγγονό της αδελφής του Τσαρλς.

Το 2017 η συμπεριφορά της Λόρι άρχισε να αλλάζει, όπως δήλωσαν φίλοι και συγγενείς, αφού άρχισε να διαβάζει βιβλία του Τσαντ Ντέιμπελ, τα οποία βασίζονταν σε αδρές γραμμές σε πεποιθήσεις των Μορμόνων.

Οι δύο συναντήθηκαν το 2018 και άρχισαν να ηχογραφούν ένα θρησκευτικό podcast. Το ζευγάρι πίστευε ότι οι άνθρωποι έχουν είτε «φωτεινό» είτε «σκοτεινό» πνεύμα και αποκαλούσαν όσους είχαν καταληφθεί από κακά πνεύματα «ζόμπι». Θεωρούσε ότι ο μόνος τρόπος να σωθεί η ψυχή κάποιου από το σκότος ήταν να τον σκοτώσουν.

Τον Ιανουάριο του 2019 ο Τσαρλς Βάλοου απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας ότι η σύζυγός του πίστευε ότι είναι θεός και προετοιμαζόταν για το τέλος του κόσμου, ενώ απείλησε να τον σκοτώσει. Τελικά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Η στιγμή της καταδίκης της:

Idaho mother Lori Vallow Daybell was convicted in the murders of her two youngest children and a romantic rival.

Vallow Daybell showed no expression as the verdict was read. Some in the courtroom gallery wiped tears from their eyes. https://t.co/5QEXhROA8c pic.twitter.com/fsbgw5IoGx

— The Associated Press (@AP) May 12, 2023