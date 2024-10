ΗΠΑ: Νεκρός ο πιλότος αεροσκάφους που συνετρίβη μπροστά από σπίτι

Τραγικό τέλος είχε ένας πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους, όπου συνετρίβη μπροστά από ένα σπίτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Τυχερός στάθηκε ο μοναδικός επιβάτης του αεροσκάφος, ο οποίος βγήκε σώος από το Cessna 336 που είχε απογειωθεί από το Μαϊάμι με προορισμό την Σαβάνα στη Τζόρτζια.

«Ο πιλότος πέθανε, ο επιβάτης έχει ελαφρά τραύματα. Δεν τραυματίστηκε κανείς στο έδαφος», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ η αστυνομία της Σαβάνα.

SPD is responding to a small aircraft accident in the 200 block of E. 66th Street. The pilot is deceased, and the passenger has minor injuries. The FAA will investigate further, no one on the ground was injured.

— Savannah Police Department (@SavPolice) October 14, 2024