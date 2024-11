ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στην Ουκρανία για νάρκες κατά προσωπικού – Το… τριετές «αίτημα» Ζελένσκι

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει νάρκες κατά προσωπικού που προμηθεύουν οι Αμερικανοί για να την βοηθήσουν να επιβραδύνει την προέλαση της Ρωσίας, επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο Λόιντ Όστιν λέει ότι η προσοχή των ΗΠΑ είναι στραμμένη στο να βοηθήσουν την Ουκρανία «να καλύψει τις ανάγκες της». «Τις ζήτησαν και έτσι νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να τις παράσχουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στο Λάος.

Meet ADAM (Area Denial Artillery Munition), a 155mm projectile that disperses antipersonnel mines.

The M692 carries 36 M67 mines with a 48 hour self destruct.

The M731 carries 36 M72 mines with a 4 hour self destruct.

Hopefully this is what Ukraine will receive. https://t.co/oBmi9evy6j pic.twitter.com/pmjFfgjEoi

