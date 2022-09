ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Μέμφις – Το ένα περιστατικό μεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook – ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομική διεύθυνση του Μέμφις (πολιτεία Τενεσί, μεσανατολικές ΗΠΑ) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως συνέλαβε 19χρονο αφροαμερικανό ύποπτο για αρκετά επεισόδια με πυροβολισμούς, τουλάχιστον ένα από τα οποία μεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, αίροντας την εντολή που είχε δώσει νωρίτερα στους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν.

«Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση», σημείωσε η αστυνομία του Μέμφις μέσω Twitter, προσθέτοντας πως η εντολή «βρείτε καταφύγιο εκεί όπου βρίσκεστε ήρθα».

Everyone in the area of Ivan Road and Hodge Road shelter in place and stay in the doors. pic.twitter.com/tgEhMveEGF

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 8, 2022