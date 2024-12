ΗΠΑ: Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός 7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Καλιφόρνια το βράδυ της Πέμπτης (5.11.24) ώρα Ελλάδας.

Το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό 7,5 βαθμών που έπληξε την Καλιφόρνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αναθεώρησε τον σεισμό στους 7 βαθμούς Ρίχτερ.

Breaking!

Earthquake located 37 miles off the cost of California!

Tsunami Warning issued!!

Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you’re between Florence,

OR & Santa Cruz, CA:

Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX

— Jakey (@JacobBaker613) December 5, 2024