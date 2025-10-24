ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο οι κινεζικοί δασμοί ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Σι

Στις ΗΠΑ Μία νέα εμπορική έρευνα, που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή νέων δασμών σε κινεζικά προϊόντα, ξεκινά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνοντας τις εντάσεις ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των δύο ηγετών την επόμενη εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, ανακοίνωσε σήμερα (24.10.2025) την έναρξη έρευνας για το αν η Κίνα έχει τηρήσει τη συμφωνία περιορισμένης εμβέλειας που είχε συναφθεί το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η έρευνα, όπως ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση, «θα εξετάσει κατά πόσο η Κίνα έχει εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φάσης Ένα, το βάρος ή τους περιορισμούς που επιβάλλει στο αμερικανικό εμπόριο η ενδεχόμενη μη εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, και ποια μέτρα, αν χρειαστεί, πρέπει να ληφθούν ως απάντηση».

Η κίνηση αυτή απειλεί να επιδεινώσει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη πλεονέκτημα για τον Τραμπ στη συνάντησή του την επόμενη Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Η έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να προσαρμόζει τις εισαγωγές από χώρες που θεωρούνται ότι εφαρμόζουν επιζήμιες εμπορικές πρακτικές. Οι έρευνες αυτές διαρκούν συνήθως αρκετούς μήνες ή και περισσότερο, αλλά αποτελούν τη νομική βάση για την μονομερή επιβολή δασμών από τον πρόεδρο.

Η εμπορική συμφωνία του Τραμπ με την Κίνα κατά την πρώτη θητεία του βασίστηκε εν μέρει στις δεσμεύσεις του Πεκίνου να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, κάτι που αποτελεί πηγή ανανεωμένων εντάσεων φέτος.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν εμπλακεί σε μια ανταγωνιστική εμπορική διαμάχη από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, η οποία αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εκεχειρία που μείωσε τους δασμούς μεταξύ των δύο χωρών για να επιτρέψει περισσότερες διαπραγματεύσεις. Αυτή η παύση των υψηλότερων δασμών αναμένεται να λήξει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει στην Κίνα νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας, ενώ η Κίνα έχει προχωρήσει σε περιορισμό της ροής κρίσιμων ορυκτών σπάνιων γαιών που είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι ημιαγωγοί και οι μεταφορές. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να επιβάλει νέο δασμό 100% από την 1η Νοεμβρίου, εάν η Κίνα δεν υποχωρήσει από τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες.

Η εμπορική διαμάχη έχει επίσης οδηγήσει την Κίνα να διακόψει τις αγορές αμερικανικής σόγιας, πλήττοντας τους αμερικανούς αγρότες που έχουν δει τις αγορές να συρρικνώνονται εν μέσω του εμπορικού πολέμου του αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει προβλέψει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Σι για το εμπόριο και άλλα θέματα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για την πολυαναμενόμενη σύνοδό τους.

