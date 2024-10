Τυφώνας «Μίλτον»: Εικόνες αποκάλυψης στη Φλόριντα, ανατριχιαστικές περιγραφές ομογενών στο «μάτι» της καταστροφής ΒΙΝΤΕΟ

Ομογενείς από την περιοχή της Φλόριντα ζουν δραματικές στιγμές μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον». Οι περιγραφές τους συγκλονίζουν, καθώς μιλούν για τις ώρες αγωνίας που βίωσαν ενώ ο τυφώνας σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του.

Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό την απειλή των ισχυρών ανέμων και των πλημμυρών, αναζητώντας καταφύγιο σε ασφαλέστερα μέρη. Άλλοι παρέμειναν στα σπίτια τους, κλεισμένοι μέσα, ακούγοντας τον εκκωφαντικό ήχο του αέρα και βλέποντας από τα παράθυρα τις ζημιές που προκαλούνταν γύρω τους.

Ο τυφώνας-«τέρας», όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, χτυπά με μεγάλη σφοδρότητα από σήμερα τα ξημερώματα την πολιτεία με ανέμους πάνω από 205 χλμ/ώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και τεράστιες καταστροφές.

Εκατομμύρια σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν κληθεί να τις εκκενώσουν εδώ και δύο μέρες.

«Φύγαμε όλοι… Είναι ένα τρομερό φαινόμενο»

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρώην σερίφης στην Πολιτεία μίλησε στην ΕΡΤ για το ακραίο καιρικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και την εκκένωση της περιοχής από εκατομμύρια κόσμο.

«Η Τάμπα και άλλες περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο. Έχω συναδέλφους που μου λένε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αναμένουμε να δούμε τι θα φέρει το πρωί», δήλωσε τηλεφωνικά στους δημοσιογράφους Χριστίνα Βίδου και Κώστα Παπαχλιμίντζο. «Θα περάσει από εμάς. Περιμένουμε» δήλωσε εκφράζοντας την αγωνία του για όλους όσοι έμειναν πίσω.

Ο ίδιος ακολουθώντας το δρόμο της εξόδου από την πολύπαθη πολιτεία έχει μετακινηθεί σε πιο ασφαλές σημείο. «Έχουμε μετακινηθεί από το σπίτι μας από χθες, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Ορλάντο, περιμένοντας τον κυκλώνα να περάσει», δήλωσε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρώην σερίφης και μέλος της ελληνικής ομογένειας στη Φλόριντα.

«Βάλαμε σανίδες στα παράθυρα»

«Βάλαμε σανίδες στα παράθυρα, αν είσαι κοντά στη θάλασσα δεν θα σε βρουν», ανέφερε στο Action24 Έλληνας κάτοικος του χωριού Tarpon Springs.

«Είμαστε δύο ώρες χωρίς ρεύμα, ήμασταν τυχεροί και δεν πάθαμε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας. «Βάλαμε κάτι σανίδες στα παράθυρα. Γεννήτρια έχουμε, έχουμε νερό και είμαστε τυχεροί. Έχουμε βάλει βέβαια και σε κατσαρόλες. Προετοιμαστήκαμε».

Στο ερώτημα γιατί έμειναν στο σπίτι τους, είπε: «Θα κάνεις 10 ώρες για να βγεις από τον κίνδυνο, αν μείνεις από βενζίνη πού θα πας; Μας προστατεύει και ο Άγιος Νικόλαος», είπε.

«Υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων»

«Μπροστά στο σπίτι μας υπάρχει λίμνη και ανεβαίνει συνεχώς το νερό. Είμαστε δύο ώρες από την Τάμπα αλλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», λέει Ελληνίδα που έμεινε στο σπίτι της.

«Έχουν χτυπήσει πάνω από 30 ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή, έγιναν ζημιές, δυστυχώς σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι», προσθέτει.Ο τυφώνας «Μίλτον» προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή Venice της Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του σκηνές χάους και καταστροφής. Οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα κατέστρεψαν σπίτια, υποδομές και επιχειρήσεις, ενώ εκατοντάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και πολλά οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Η Venice, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα, βρέθηκε στο επίκεντρο του τυφώνα, με τους κατοίκους να περιγράφουν σκηνές τρόμου. Πολλές κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, και οι δρόμοι της περιοχής γέμισαν με συντρίμμια.

