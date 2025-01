ΗΠΑ: Συνέλαβαν άνδρα που οδηγούσε στο πεζοδρόμιο του Καπιτωλίου 

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ συνέλαβε έναν άνδρα, αφού εμφανίστηκε οδηγώντας πάνω σε πεζοδρόμιο δυτικά της περιοχής το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος nbcwashington.com, η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το όχημα.

Όπως ανακοίνωσε, η Αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ «εντόπισε ένα όχημα που οδηγούσε κατά μήκος του πεζοδρομίου, κοντά στο Peace Circle και στην χορταριασμένη περιοχή κοντά στη Third Street NW και την Constitution Avenue», περίπου στις 10 π.μ. (τοπική ώρα).

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό κράτηση τον οδηγό.

BREAKING: A man was driving erratically on the sidewalk near the US Captiol. Constitution Ave is currently temporarily locked down because of it.

pic.twitter.com/YaSiRbrwyJ

— aka (@akafacehots) January 2, 2025