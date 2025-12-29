ΗΠΑ – Τενεσί: Αστυνομικός έσωσε γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα και αυτοκτονήσει

Το δραματικό περιστατικό έγινε πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Holston στην I-81, όταν η Τροχαία του Τενεσί και μια ομάδα εργαζομένων έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια γυναίκα σε κίνδυνο.

29 Δεκ. 2025 22:27
Συγκλονιστικό βίντεο από την κάμερα στη στολή αστυνομικού την Παρασκευή (26/12) καταγράφει τη στιγμή που ένας αστυνομικός της Τροχαίας του Τενεσί σώζει μια γυναίκα που ήταν έτοιμη πηδήξει από γέφυρα και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει η new york post, το δραματικό περιστατικό έγινε πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Holston στην I-81, όταν η Τροχαία του Τενεσί και μια ομάδα εργαζομένων έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια γυναίκα σε κίνδυνο.


«Μια γυναίκα βρισκόταν σε μια σκοτεινή κατάσταση και σκεφτόταν να πηδήξει. Επειδή οι άνθρωποι έσπευσαν και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε», δήλωσε η Αστυνομία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα στέκεται στην άκρη της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει.

Ξαφνικά, ένας αστυνομικός της τροχαίας αναλαμβάνει δράση, την αρπάζει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας και την πετάει με ασφάλεια στο δρόμο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο να έχει κανονικά τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξέταση.

«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.

