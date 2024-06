ΗΠΑ: Το CNN έκοψε την εκπρόσωπο του Τραμπ στον αέρα – Ποιος ο λόγος

Πόλωση επικρατεί στις ΗΠΑ λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του πρώτου debate μεταξύ του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν και του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ.

Στον αέρα του CNN, που θα φιλοξενήσει και το πρώτο debate, μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Καρολάιν Λίβιτ.

Όταν η Λίβιτ άρχισε να μέμφεται την αμεροληψία των δημοσιογράφων που θα συντονίσουν το debate, η παρουσιάστρια Κέισι Χαντ, αναγκάστηκε να την κόψει.

«Θα σταματήσουμε εδώ, αν συνεχίσετε»

Η Χαντ ρώτησε τη Λίβιτ ποια είναι θα είναι στρατηγική του Τραμπ στο επικείμενο ντιμπέιτ. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά προετοιμασμένος ενόψει των debate της Πέμπτης. Σε αντίθεση με τον Τζο Μπάιντεν, δεν χρειάζεται να κρύβεται και να έχει τους συμβούλους του να του λένε τι να πει. Ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι θέλει να πει», απάντησε.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει συνειδητά σε ένα εχθρικό περιβάλλον σε αυτό το ίδιο το δίκτυο του CNN με συντονιστές του debate που έχουν κάνει πολύ γνωστές τις απόψεις τους γι’ αυτόν τα τελευταία οκτώ χρόνια με την προκατειλημμένη κάλυψή του», συνέχισε.

CNN host Kasie Hunt CUTS THE FEED on Trump Campaign Spokeswoman for calling out Jake Tapper for his anti-Trump bias ahead of the debate.

They hate the truth. pic.twitter.com/5TwmUby54l

— Zaki Solja (@zakisolja) June 24, 2024