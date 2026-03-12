Ήπειρος: Αποζημίωση στο 100% για τα σεισμόπληκτα σπίτια και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ

Στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς θα αποζημιωθούν οι πληγείσες κατοικίες από τον πρόσφατο σεισμό στην Ήπειρο, όπως προανήγγειλε από τα Ιωάννινα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, ενεργοποιείται επίδομα ενοικίου 500 ευρώ για όσους πολίτες τα σπίτια τους κριθούν ακατάλληλα.

Ήπειρος: Αποζημίωση στο 100% για τα σεισμόπληκτα σπίτια και επίδομα ενοικίου 500 ευρώ
12 Μαρ. 2026 14:09
Pelop News

Την πλήρη κάλυψη των ζημιών στις κατοικίες που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό στην Ήπειρο ανακοίνωσε από τα Ιωάννινα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής παρέμβασης για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές.

Ο υφυπουργός συμμετείχε το πρωί σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου με τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους δημάρχους Σουλίου, Ζίτσας και Δωδώνης, δηλαδή των περιοχών όπου έχουν καταγραφεί ζημιές και προβλήματα από τη σεισμική δραστηριότητα. Οπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη διαδικασία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι έλεγχοι και οι αποζημιώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι οι δήμαρχοι λαμβάνουν ήδη οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης επιδότησης ενοικίου ύψους 500 ευρώ στους πολίτες των οποίων οι κατοικίες θα χαρακτηριστούν ακατάλληλες για χρήση. Το μέτρο αυτό έρχεται να καλύψει τις άμεσες στεγαστικές ανάγκες όσων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους.

Παράλληλα, ο υφυπουργός τόνισε ότι υπάρχει συνεργασία με το ΕΑΓΜΕ για την παρακολούθηση τυχόν κατολισθητικών κινδύνων, ενώ ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους και σε σχολικά κτίρια που παραμένουν κλειστά, λόγω ανησυχιών για πιθανές ζημιές.

Απαντώντας και στο ζήτημα των ζημιών που έχουν υποστεί ιστορικοί ναοί, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι δρομολογείται σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και το υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση ναών – μνημείων που επλήγησαν, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Ηδη στην Ήπειρο βρίσκονται συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, τα οποία προχωρούν σε δευτερογενείς ελέγχους. Μετά την ολοκλήρωσή τους αναμένεται να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, ώστε στη συνέχεια κάθε πολίτης που υπέστη ζημιά να μπορεί να υποβάλει αίτηση και να αποζημιωθεί στο 100% της ζημιάς που θα εκτιμηθεί επισήμως.

