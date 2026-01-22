Ιπτάμενος στο α’ μέρος, έκανε τη δουλειά στην επανάληψη ο Ολυμπιακός

Στο πρώτο μέρος πετούσε, στο δεύτερο έκανε τη δουλειά. Ο Ολυμπιακός δεν έλαμψε στην Κωνσταντινούπολη, νίκησε όμως εύκολα την Αναντολού Εφές (74-68) για το έκτο θετικό αποτέλεσμα στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Το πρώτο εικοσάλεπτο ήταν μαγικό, το δεύτερο προβληματικό, στο τέλος της ημέρας όμως σημασία είχε για τον Ολυμπιακό το αποτέλεσμα.

Οι Πειραιώτες νίκησαν την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (78-64) για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και ανέβηκαν στο 15-8 (8-3 εντός και 7-5 εκτός έδρας), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλύπτει τις απουσίες των Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Νίκολα Μιλουτίνοβ και να παίρνει πολλά από πολλούς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν η αιχμή του δόρατος (19 πόντοι σε 25 λεπτά), ο Ντόντα Χολ κι ο Εβάν Φουρνιέ είχαν καλά διαστήματα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε 2/8 βολές, αλλά βοήθησε πολύ στην άμυνα κι ο Τόμας Γουόκαπ μοίρασε εννέα ασίστ παίζοντας “βαριά” λεπτά στο φινάλε της διπλής εβδομάδας.

Στο 6-18 έπεσε η Αναντολού Εφές (3-10 εντός και 3-8 εκτός έδρας), με τον Πάμπλο Λάσο να βλέπει την ομάδα του να χάνει για όγδοη συνεχόμενη αγωνιστική. Ο Πι Τζέι Ντόζιερ ήταν αυτός που ήθελε περισσότερο το ματς, ο Σέιμπεν Λι ήταν θετικός, αλλά δεν έκανε ζημιά στην πρώην ομάδα του, Λάρκιν, Λόιντ, Πουαριέ, Παπαγιάννης παρακολούθησαν ως θεατές.

Ο MVP

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ξανά ο κορυφαίος του Ολυμπιακού (19 πόντοι σε 26 λεπτά), όμως αξίζει ένα χειροκρότημα ο Τόμας Γουόκαπ που έβαλε το μεγάλο τρίποντο για το 61-67 και έκλεισε το σαραντάλεπτο με εννέα ασίστ για ένα λάθος σε 33 λεπτά.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με 13 πόντους έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο η Εφές, με 12 το έκλεισε ο Βεζένκοβ. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε δώσει από επτά έως 13 λεπτά σε δέκα παίκτες, σούταρε με 65% στο δίποντο και με 50% στο τρίποντο, είχε 12 ασίστ για τρία λάθη. Δύο δίποντα πέτυχαν οι ερυθρόλευκοι στο τρίτο δεκάλεπτο (το έχασαν με 20-10), ένα τρίποντο πέτυχαν σε όλο το δεύτερο μέρος. Τελείωσαν το ματς με 63.3% στις βολές, είχαν όμως 20 ασίστ για 10 λάθη και ήταν συμπαγείς στην άμυνα για να φτάσουν στο αποτέλεσμα. 12-3 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό.

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Τζόουνς άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, με τον Ντόρσεϊ να βάζει 2/2 τρίποντα για το 0-8 στο 2′ και τον Βεζένκοβ γκολ-φάουλ για το 7-14 στο 6′. Χολ και Φουρνιέ ήταν οι πρώτοι που σηκώθηκαν από τον πάγκο, το 13-25 της πρώτης περιόδου ήταν ευχάριστο, έως και ιδανικό.

Ο Μπαρτζώκας μπήκε στη δεύτερη με ΜακΚίσικ – Φουρνιέ στα γκαρντ, ο Χολ τελείωσε φάσεις κοντά στο καλάθι (19-31 στο 12′ και 26-37 στο 16′) και οι Πειραιώτες κράτησαν τους γηπεδούχους σε απόσταση. Δεν απειλήθηκαν, είχαν πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ, όμως η αστοχία της Εφές την απογοήτευε όλο και περισσότερο. Το 31-48 του ημιχρόνου τα έλεγε όλα για την εικόνα των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη φθορά με φάουλ στις αρχές του β’ μέρους, ακόμη κι έτσι όμως και παρά το γεγονός ότι σπατάλησε βολές, κράτησε την Εφές σε απόσταση (38-50 στο 23′). Όχι όμως για πολύ. Ντόζιερ και Οσμάνι μείωσαν στους πέντε (45-50 στο 25′), με τον Γουορντ να βάζει ωραίο καλάθι για το 47-56 στο 28′ και να κρατάει τους Τούρκους μακριά μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (51-58).

Με σερί καλάθια του Γουάιλερ-Μπαμ η Εφές μείωσε και στους πέντε (55-60) στις αρχές της τέταρτης, με τον Ντόρσεϊ να απαντάει μέσως μετά με δύσκολο καλάθι για το +7 και τον Λι να βάζει πέντε σερί για το 61-63 στο 35′. Ο Γουόκαπ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος για το 61-67 στο 37′, ο Βεζένκοβ σκόραρε με φλότερ για το 61-69 και οι Πειραιώτες κλείδωσαν το αποτέλεσμα χωρίς άλλα προβλήματα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Αλιάγκα, Τεπενιέ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά, Χάζερ, Λι 13 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κορντινιέ 8 (0/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 4, Ντεσέρ 2 (1/6 δίποντα), Ντόζιερ 16 (2/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα, 7 ριμπάουντ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 λάθος), Γουόρντ 9 (3/4 δίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 19 (5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 4 (1), Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2 (2/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Αναντολού Εφές: 16/37 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 15/21 βολές, 33 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 8 λάθη, 23 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/29 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 19/30 βολές, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 20 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 10 λάθη, 21 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 25η αγωνιστική η Αναντολού Εφές θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη για να παίξει στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (29/1 στις 19:45), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (29/1 στις 21:15).

