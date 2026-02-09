Ηράκλειο: 4χρονη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ΦΩΤΟ

Ένα κοριτσάκι 4,5 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (3/2/2026) στο Ηράκλειο, όταν έπεσε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο στην οδό Εφόδου. Το καπάκι του φρεατίου είχε σπάσει, χωρίς να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η μικρή να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Το παιδί έπεσε σε βάθος περίπου 70 εκατοστών, όπου υπήρχαν κοφτερές λαμαρίνες και σκουπίδια, με συνέπεια να υποστεί βαθύ τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία δύο ημερών.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το τραύμα δεν προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές και, αφού της έγιναν ράμματα, έλαβε εξιτήριο. Όπως ανέφεραν οι γονείς της, οι γιατροί τους επισήμαναν ότι αν το τραύμα είχε σημειωθεί λίγο πιο ψηλά ή χαμηλά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις υπάρχουν σε αρκετά σημεία της πόλης και δηλώνει αποφασισμένη να αναζητήσει ευθύνες, προκειμένου να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



