Ηράκλειο: 4χρονη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ΦΩΤΟ
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν μικρό κοριτσάκι τραυματίστηκε πέφτοντας σε ανοιχτό φρεάτιο. Οι γονείς καταγγέλλουν επικίνδυνες ελλείψεις ασφάλειας και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά.
Ένα κοριτσάκι 4,5 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (3/2/2026) στο Ηράκλειο, όταν έπεσε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο στην οδό Εφόδου. Το καπάκι του φρεατίου είχε σπάσει, χωρίς να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η μικρή να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο.
Το παιδί έπεσε σε βάθος περίπου 70 εκατοστών, όπου υπήρχαν κοφτερές λαμαρίνες και σκουπίδια, με συνέπεια να υποστεί βαθύ τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία δύο ημερών.
Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι το τραύμα δεν προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές και, αφού της έγιναν ράμματα, έλαβε εξιτήριο. Όπως ανέφεραν οι γονείς της, οι γιατροί τους επισήμαναν ότι αν το τραύμα είχε σημειωθεί λίγο πιο ψηλά ή χαμηλά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες.
Η οικογένεια καταγγέλλει ότι παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις υπάρχουν σε αρκετά σημεία της πόλης και δηλώνει αποφασισμένη να αναζητήσει ευθύνες, προκειμένου να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.
