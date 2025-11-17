Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Στο κέντρο του Ηρακλείου είχαμε σήμερα (17/11/2025) αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών.

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ

Η συμπλοκή έγινε στην Χανιόπορτα, όπου ξέσπασε ένας καυγάς, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μεταξύ νεαρών εκ των οποίων ένας τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ενώ ο τραυματίας φέρεται να «χτυπήθηκε» από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου διερευνώνται.

