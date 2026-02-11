Ηράκλειο: Δολοφονία στα Καμίνια για ερωτική αντιζηλία

Οι Αρχές του Ηρακλείου προχώρησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε την περιοχή των Καμινίων το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026.

Το κίνητρο του εγκλήματος φαίνεται να ήταν ερωτική αντιζηλία. Το θύμα διατηρούσε σχέση με γυναίκα που υπήρξε παλαιότερα αρραβωνιαστικιά του 37χρονου δράστη.

Διαβάστε επίσης: Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα βρέθηκε στα Καμίνια

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CretaLive, ο 40χρονος – γνωστός στις Αρχές ως χρήστης ναρκωτικών ουσιών και κάτοικος του ίδιου παραπήγματος τα τελευταία χρόνια – δέχτηκε μαχαίρι στα πόδια μετά από άγριο ξυλοδαρμό από 37χρονο άνδρα, επίσης χρήστη ουσιών. Το φονικό διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια της γυναίκας που αποτέλεσε το «μήλο της έριδος» – πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν σύντροφος του θύματος – καθώς και ενός κοινού φίλου της παρέας.

Παρά την παρουσία και των τριών στο σημείο, κανείς δεν κάλεσε ασθενοφόρο ή την Αστυνομία. Όπως επισημαίνεται, αν είχε δοθεί άμεσα βοήθεια, ο 40χρονος ενδέχεται να είχε επιβιώσει από τα τραύματά του.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου μετά από ανάκριση υπήρξε πλήρης ομολογία. Ο 37χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η γυναίκα και ο κοινός φίλος που ήταν παρόντες στο περιστατικό αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με την κατηγορία της έκθεσης, επειδή δεν προσέφεραν βοήθεια στο θύμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



