Ηράκλειο: Δύο κτίρια σε κατάληψη από αγροτοκτηνοτρόφους – Δηλώνουν αποφασισμένοι για παραμονή επ’ αόριστον

Σε διπλή κατάληψη προχώρησαν αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Εκτός από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προχώρησαν και στην κατάληψη του κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη κινητοποίηση.

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις καταλήψεις επ’ αόριστον, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται και εντείνεται.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζουν πως δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τη διαμαρτυρία τους από ενέργειες που θα επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

