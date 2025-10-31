Ηράκλειο: Δύο οι νεκροί σε φωτιά, ένας με σακούλα στο κεφάλι, ένας τρίτος άνθρωπος πήδηξε από το μπαλκόνι! ΒΙΝΤΕΟ

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο

31 Οκτ. 2025 22:16
Pelop News

Δυστυχώς είχαμε τραγωδία στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά, στο Ηράκλειο Κρήτης, με δύο ανθρώπους να απανθρακώνονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί έχουν συγγενική σχέση αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για μητέρα και γιο ή για ζευγάρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ένα άτομο το οποίο έχει συγγενικές σχέσεις με τους νεκρούς, το οποίο στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο κτίριο και έπεσε από το μπαλκόνι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ.

Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για εμπρησμό.
