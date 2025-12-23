Ηράκλειο: Φθορές με κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Ηράκλειο: Φθορές με κόκκινη μπογιά στο κτίριο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης
23 Δεκ. 2025 9:23
Pelop News

Φθορές στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκάλεσαν άγνωστοι, οι οποίοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα, στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, ούτε για τα κίνητρα της ενέργειας, η οποία χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό.

