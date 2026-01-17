Ηράκλειο: Με μαντολίνα και λαούτα το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη) ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ήχους κρητικής μουσικής, συγγενείς, μαθητές και φίλοι αποχαιρέτησαν στο Ηράκλειο τον Γιάννη Ξυλούρη, έναν δάσκαλο που υπηρέτησε την παράδοση με ήθος και σεμνότητα.

17 Ιαν. 2026 14:19
Pelop News

Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του σπουδαίου καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννη), στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο. Η μουσική, άρρηκτα δεμένη με τη ζωή και το έργο του, συνόδευσε το ύστατο χαίρε: έξω από τον ναό, μαθητές του έπαιξαν μαντολίνα και λαούτα, αποτίοντας φόρο τιμής στον δάσκαλό τους.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» για να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την κρητική παράδοση με αφοσίωση, ταπεινότητα και ξεχωριστή δεξιοτεχνία. Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι φορέων μίλησαν για την προσφορά και το αποτύπωμά του στον πολιτισμό του νησιού, υπογραμμίζοντας τη σεμνή πορεία και το ήθος του.\

Για τον άνθρωπο και τον δημιουργό μίλησαν ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής Γαλάτιος Μοσχονάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης και ο Κωστής Μουδάτσος, φωτίζοντας πτυχές της ζωής και της διαδρομής του.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του τα Ανώγεια, τόπο άρρηκτα δεμένο με την κρητική μουσική παράδοση. Η οικογένεια, αντί στεφάνων, ζήτησε οι δωρεές να ενισχύσουν το Κέντρο «Ζωοδόχος Πηγή».

Ο Γιάννης Ξυλούρης «φεύγει» για να συναντήσει τον αδελφό του, τον αξέχαστο Νίκος Ξυλούρης, αφήνοντας πίσω του μια σιωπηλή αλλά βαθιά παρακαταθήκη ήχων, μνήμης και διδασκαλίας.

Φωτογραφίες: patris

