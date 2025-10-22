Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου βρίσκονται τις τελευταίες ώρες ένας 54χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος του, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στις Μοίρες του δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες τραυμάτισαν με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός τους δύο αδέλφια, ηλικίας 32 και 29 ετών, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό οφείλεται σε κτηματικές διαφορές που χώριζαν τις δύο οικογένειες εδώ και καιρό, με τη λογομαχία να εξελίσσεται σε βίαιη σύγκρουση.

Ο 54χρονος πατέρας συνελήφθη το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, ενώ ο 21χρονος γιος του παρουσιάστηκε οικειοθελώς χθες το απόγευμα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των αρχών.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ο νεαρός συνελήφθη μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος του και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για να απολογηθεί.

Ο πατέρας έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη συλλογή στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



