Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τρίτη (17.02.2026) ο 64χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του, το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα.

Ο 64χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη, οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Κατά την απολογία του ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε μετανιωμένος.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρόνο και, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Ο δικηγόρος του, Δημήτρης Χατζηδάκης, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ήταν πλήρως συνεργάσιμος με τις αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη.

Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό.

Ο 64χρονος υποστήριξε ότι το μοιραίο βράδυ ήταν σε κατάσταση μέθης και δεν είχε επίγνωση των πράξεών του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, προηγήθηκε λογομαχία με τον 67χρονο αδελφό του, ο οποίος τον χτύπησε, και στη συνέχεια εκείνος τον μαχαίρωσε.

Οι καυγάδες και το τηλεφώνημα στην αστυνομία

Όπως αναφέρεται, δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δύο αδέλφια είχαν εντάσεις, οι οποίες ήταν συχνές. Πληροφορίες κάνουν λόγο για προβλήματα συμπεριφοράς του 64χρονου και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε επειδή ο 64χρονος πίστευε ότι ο αδελφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία, με τους αστυνομικούς να αντιλαμβάνονται το κλίμα έντασης στο σπίτι.

Όταν έφτασαν στο σημείο, ήταν ήδη αργά. Ο 67χρονος είχε χάσει τη ζωή του από μαχαίρι, ενώ ο 64χρονος φέρεται να ομολόγησε αμέσως την πράξη του με ωμό τρόπο.

Δεν κατάφερε να σωθεί ο 67χρονος

Στο σπίτι έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς ο 67χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια ζούσαν απομονωμένα. Περιγράφονται ως μοναχικοί άνθρωποι, με τον 64χρονο να είναι γνωστός για προβληματική συμπεριφορά, ενώ ο 67χρονος –σύμφωνα με μαρτυρία ξαδέλφης εξ αγχιστείας– δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν έρθει ξανά σε επαφή και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, οι μεταξύ τους εντάσεις φαίνεται πως δεν είχαν εκλείψει.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές και παλαιότερα για περιστατικά βίας, στα οποία είχε γίνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



