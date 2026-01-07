Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
Ο 34χρονος φέρεται να είχε διαπράξει τρεις κλοπές μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, έχοντας ως στόχους αρτοποιείο, πρατήριο καυσίμων και περίπτερο που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού
Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν σουγιάς και όπλα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 34χρονος φέρεται να είχε διαπράξει τρεις κλοπές μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, έχοντας ως στόχους αρτοποιείο, πρατήριο καυσίμων και περίπτερο που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού. Σύμφωνα με το neakriti.gr η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την κλοπή στο αρτοποιείο, η οποία οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη του 34χρονου δράστη.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε η εμπλοκή του και στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, η συνολική «λεία» του ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
