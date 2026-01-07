Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα

Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν σουγιάς και όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 34χρονος φέρεται να είχε διαπράξει τρεις κλοπές μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, έχοντας ως στόχους αρτοποιείο, πρατήριο καυσίμων και περίπτερο που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού. Σύμφωνα με το neakriti.gr η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την κλοπή στο αρτοποιείο, η οποία οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη του 34χρονου δράστη.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε η εμπλοκή του και στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις Αρχές, η συνολική «λεία» του ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

