Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO

Αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα στο Ηράκλειο Κρήτης, με στόχο τον εντοπισμό εμπλεκομένων στην πρόσφατη επίθεση κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορίδη. Στελέχη της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) εισέβαλαν στον υπό κατάληψη χώρο «Ευαγγελισμός», κοντά στο σημείο του περιστατικού, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 10 άτομα.

Από αυτούς, έξι ταυτοποιήθηκαν ως οι κύριοι δράστες της επίθεσης που σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου σε εστιατόριο της πόλης, περίπου 100 μέτρα από το κτίριο. Οι δράστες, φορώντας κουκούλες, είχαν πετάξει αυγά, καρέκλες και τραπέζια κατά του βουλευτή και της οικογένειάς του, ενώ φώναζαν συνθήματα και προκαλούσαν υλικές ζημιές στο κατάστημα. Ο Μάκης Βορίδης, που δειπνούσε με παρέα του, φυγαδεύτηκε με αστυνομική συνοδεία, ενώ ο φύλακας του ελαφρά τραυματίστηκε.

Κατά την επιχείρηση, προσηχθησαν πέντε άτομα, ενώ η περιοχή γύρω από το κτίριο παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διεξαχθεί πλήρης έρευνα.

Ο «Ευαγγελισμός» είχε εκκενωθεί τον Απρίλιο 2025 από τις αρχές, αλλά επανεκαταλήφθη λίγες εβδομάδες αργότερα από αγνώστους. Πρόσφατα, υπήρξαν αναφορές για συγκέντρωση ομάδας ατόμων στο πάρκο Θεοτοκοπούλου, όπου φώναξαν συνθήματα κατά της αστυνομίας και πέταξαν πυροσβεστήρα.

