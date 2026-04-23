Ηράκλειο: Το χρονικό της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας, τα στοιχεία που οδήγησαν στον δράστη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας στο Ηράκλειο, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ο πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, το έγκλημα φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, σε περιοχή κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στις Δάφνες Ηρακλείου. Η 43χρονη είχε μεταβεί στο σημείο για συνάντηση με τον πρώην σύντροφό της, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτιμάται ότι εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα στο κεφάλι ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού του οχήματός της. Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε τη σορό στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, επιχειρώντας να αποκρύψει τα ίχνη της πράξης του.

Η ανασύνθεση των γεγονότων βασίζεται σε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες αποτυπώνουν τις κινήσεις του φερόμενου δράστη μετά το περιστατικό. Λίγη ώρα μετά το συμβάν, εντοπίζεται να απομακρύνεται πεζός από την περιοχή και να επιβιβάζεται σε ταξί, με προορισμό την κατοικία του.

Ακολούθως, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επέστρεψε στο σημείο με το όχημά του, προκειμένου να απομακρύνει το αυτοκίνητο της 43χρονης. Το μετέφερε σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, όπου και το εγκατέλειψε, προσπαθώντας να αποκρύψει τη σορό.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε τελικά την Τετάρτη 22 Απριλίου, μέσα στο όχημά της, σε χωράφι της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, εγκληματολογικά συνεργεία και ιατροδικαστής, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Από την αρχή των ερευνών, ο πρώην σύντροφος είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για έντονη ζήλια και εμμονική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα. Κατά την προσαγωγή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν τραύματα στα χέρια του, τα οποία ο ίδιος απέδωσε σε πτώση, χωρίς ωστόσο να πείσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν ο κλοιός των ερευνών άρχισε να στενεύει, ο άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του, χωρίς να προλάβει να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές.

