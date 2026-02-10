Ηράκλειο: Τον χτύπησαν με πέτρα και προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν – Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Πιθανές παράνομες συναλλαγές που φέρεται να μην ολοκληρώθηκαν εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές ως βασικό κίνητρο πίσω από το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/2) στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις νεαροί άνδρες αφγανικής καταγωγής συναντήθηκαν κοντά στις κατοικίες τους, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– οι δύο εξ αυτών επιτέθηκαν στον τρίτο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους δράστες φέρεται να χτύπησε το θύμα με πέτρα στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό, ενώ ο δεύτερος φέρεται να επιχείρησε να τον τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο.

Το θύμα κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και στη συνέχεια ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο φερόμενων δραστών. Η έρευνα για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

