Ηράκλειο: Τον χτύπησαν με πέτρα και προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν – Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Επεισόδιο βίας σημειώθηκε στη Θερίσο Ηρακλείου με εμπλοκή τριών ανδρών αφγανικής καταγωγής. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την επίθεση να βρίσκονται συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν.

10 Φεβ. 2026 11:37
Pelop News

Πιθανές παράνομες συναλλαγές που φέρεται να μην ολοκληρώθηκαν εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές ως βασικό κίνητρο πίσω από το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/2) στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις νεαροί άνδρες αφγανικής καταγωγής συναντήθηκαν κοντά στις κατοικίες τους, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– οι δύο εξ αυτών επιτέθηκαν στον τρίτο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους δράστες φέρεται να χτύπησε το θύμα με πέτρα στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό, ενώ ο δεύτερος φέρεται να επιχείρησε να τον τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο.

Το θύμα κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και στη συνέχεια ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο φερόμενων δραστών. Η έρευνα για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

