Ηράκλειο: «Βοήθεια, θα με σκοτώσει!» – Ο αστυνομικός που έσωσε 76χρονη από βέβαιο θάνατο ΒΙΝΤΕΟ

Τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Ηράκλειο περιέγραψε ο αστυνομικός Λευτέρης Σουλτάτος, ο οποίος – αν και εκτός υπηρεσίας – δεν δίστασε να επέμβει, σώζοντας μια ηλικιωμένη γυναίκα από τον ίδιο της τον σύζυγο.

Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, όταν άκουσε ουρλιαχτά, φωνές και τον ήχο σπασμένων αντικειμένων. «Μία γυναίκα είχε βγει στο μπαλκόνι και ούρλιαζε “βοήθεια, θα με σκοτώσει”. Ένας ηλικιωμένος άρχισε να την τραβάει και να τη χτυπάει με δύναμη. Ακούγαμε τα χτυπήματα από κάτω», περιέγραψε.

Μόλις ησυχία επικράτησε για λίγο, ο αστυνομικός κατάλαβε πως κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε και έσπευσε να δράσει. «Έσπρωξα την πόρτα, χτυπούσα τα κουδούνια και φώναζα “αστυνομία, ανοίξτε!”. Ο δράστης ήταν εκτός εαυτού, με έβριζε και προσπαθούσε να με εμποδίσει», είπε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ηλικιωμένος επιτέθηκε και στον ίδιο με ένα πιάτο και ένα πιρούνι. «Πάει να με χτυπήσει στο πρόσωπο, βάζω το χέρι μου, σπάει το πιάτο, και μετά γυρνάει το πιρούνι κατά πάνω μου. Ήταν εκτός ελέγχου», ανέφερε.

Ο αστυνομικός κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να τον απομακρύνει από το διαμέρισμα, σώζοντας τη γυναίκα από τη βία του. Όπως αποκαλύφθηκε, ο δράστης είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η πράξη του αστυνομικού προκάλεσε συγκίνηση και θαυμασμό, αποδεικνύοντας ότι το καθήκον δεν τελειώνει ποτέ – ακόμη και εκτός υπηρεσίας.





