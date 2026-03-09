Ηρακλής Πατρών: «Αποσυρόμαστε από το πρωτάθλημα»

Την απόφαση να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας, υποστηρίζει πως πήρε η διοίκηση του Ηρακλή Πατρών και μένει να δούμε αν θα το κάνει πράξη ή απλά αν είναι ένα μέτρο πίεσης για τη συνέχεια.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Ηρακλης Πατρων τη φετινή αγωνιστική περίοδο εκτός από τους βαρείς τραυματισμούς πέντε λαμπρών ποδοσφαιριστών του έπεσε θύμα εσφαλμένων διαιτησιών χωρίς οι αρμόδιοι τους οποίους ενημερώσαμε να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να βελτιώσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση.

Η οργή μας ξεχείλισε στο προχτεσινό παιχνιδι στην Αγυιά με τον Διαγορα Βραχνεικων όπου ουδείς μπορεί να δικαιολογήσει τις αποφάσεις του διαιτητή κ. Τσακη.

Στο ημίχρονο του αγώνα τον επισκέφθηκε στα αποδυτήρια ο γενικός γραμματέας μας ο οποίος του επισήμανε την αλόγιστη χρήση κίτρινων καρτών σε πέντε ποδοσφαιριστές μας καθώς και τα σφυρίγματα του που κατά την κρίση μας ήταν λαθεμένα.

Δυστυχώς η συμπεριφορα του χειροτέρεψε στο β ημίχρονο με αλλοπροσαλες υποδείξεις του με αποκορύφωμα στο 81 λεπτό όπου δεν ακύρωσε το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων (1-2 ) όπου ο σκόρερ πήρε την μπάλα με το χέρι !!!!

Το ΔΣ του συλλογου που συνεδρίασε χτες το βράδυ αποφάσισε ότι δεν έχει πλέον αξία και ρολο η συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα όταν οι προύχοντες δεν σέβονται τον Σύλλογο και την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Ως εκ τούτου αποσυρόμαστε

Εις το επανιδείν».

