Ιράν: 9 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από φωτιά σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ

Από φωτιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στο βόρειο Ιράν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

#BREAKING Early morning fire at Qaem Hospital in Iran’s northern city of Rasht has resulted in 9 deaths so far. Firefighters and Red Crescent teams have evacuated 142.

At least 118 people have been hospitalized following the incident.

Investigations are ongoing to determine the… pic.twitter.com/H9d9gluKWh

— Iran International English (@IranIntl_En) June 18, 2024