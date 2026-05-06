Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο μια «δίκαιη και συνολική συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με φόντο τη σύγκρουση που συνεχίζεται στην περιοχή για περισσότερους από δύο μήνες.

BREAKING: A comprehensive ceasefire is urgently needed in the Iran war, Chinese Foreign Minister Wang Yi tells Iranian counterpart Abbas Araghchi. https://t.co/ZZbzRMj8xE — The Associated Press (@AP) May 6, 2026

«Θα αποδεχθούμε μόνο μια δίκαιη και συνολική συμφωνία», ανέφερε ο Αραγτσί κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας.

Η Κίνα ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός

Από την πλευρά του, ο Ουάνγκ Γι εξέφρασε την ανησυχία του Πεκίνου για τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή στη διπλωματία.

«Πιστεύουμε ότι απαιτείται επειγόντως μια συνολική κατάπαυση του πυρός, ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι.

Η παρέμβαση της Κίνας δείχνει την προσπάθεια του Πεκίνου να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από την κρίση, επιμένοντας στη γραμμή της αποκλιμάκωσης.

Η θέση του Πεκίνου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ουάνγκ Γι επανέλαβε τη θέση της Κίνας υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Κίνα εκτιμά τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Στο πυρηνικό ζήτημα, η Κίνα εκτιμά ιδιαίτερα τη δέσμευση του Ιράν να εγκαταλείψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε ο Ουάνγκ Γι.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι «η Κίνα είναι αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος του Ιράν», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Πεκίνου στην Τεχεράνη στο διπλωματικό πεδίο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



