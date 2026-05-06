Ιράν: «Μόνο δίκαιη και συνολική συμφωνία» με τις ΗΠΑ λέει ο Αραγτσί

Η συνάντηση Αραγτσί-Ουάνγκ Γι ανέδειξε τη διπλωματική γραμμή της Τεχεράνης, αλλά και την προσπάθεια του Πεκίνου να πιέσει για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

06 Μάι. 2026 11:28
Pelop News

Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο μια «δίκαιη και συνολική συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας έρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με φόντο τη σύγκρουση που συνεχίζεται στην περιοχή για περισσότερους από δύο μήνες.

«Θα αποδεχθούμε μόνο μια δίκαιη και συνολική συμφωνία», ανέφερε ο Αραγτσί κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας.

Η Κίνα ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός

Από την πλευρά του, ο Ουάνγκ Γι εξέφρασε την ανησυχία του Πεκίνου για τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή στη διπλωματία.

«Πιστεύουμε ότι απαιτείται επειγόντως μια συνολική κατάπαυση του πυρός, ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι.

Η παρέμβαση της Κίνας δείχνει την προσπάθεια του Πεκίνου να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από την κρίση, επιμένοντας στη γραμμή της αποκλιμάκωσης.

Η θέση του Πεκίνου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ουάνγκ Γι επανέλαβε τη θέση της Κίνας υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Κίνα εκτιμά τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Στο πυρηνικό ζήτημα, η Κίνα εκτιμά ιδιαίτερα τη δέσμευση του Ιράν να εγκαταλείψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε ο Ουάνγκ Γι.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι «η Κίνα είναι αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος του Ιράν», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Πεκίνου στην Τεχεράνη στο διπλωματικό πεδίο.

