Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για «παύση» στην Επιχείρηση Ελευθερία αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον είχε επενδύσει πολιτικά και στρατιωτικά στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, σήμερα 6 Μαΐου 2026, έχει ήδη αρχίσει να ερμηνεύεται από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ως ένδειξη υποχώρησης των ΗΠΑ.

#BREAKING Trump pauses Project Freedom in Strait of Hormuz for Iran agreement talks — Iran International English (@IranIntl_En) May 5, 2026

Σύμφωνα με το BBC, αρκετά μέσα στο Ιράν παρουσιάζουν την ανακοίνωση ως νίκη της Τεχεράνης, επιχειρώντας να τη συνδέσουν με αποτυχία της αμερικανικής επιχείρησης.

Πώς διαβάζει την ανακοίνωση η Τεχεράνη

Το σκληροπυρηνικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι «ο Τραμπ υποχώρησε».

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρακτορείο υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε «να καλύψει την αποτυχία» της επιχείρησης.

Αντίστοιχη ήταν και η γραμμή του κρατικού πρακτορείου IRNA, το οποίο χαρακτήρισε την εξέλιξη «ήττα της Αμερικής» και ανέφερε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε το «τελευταίο του χαρτί».

Η ιρανική ανάγνωση της απόφασης αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία στο επικοινωνιακό και διπλωματικό πεδίο, καθώς η Τεχεράνη πιθανότατα θα παρουσιάσει την παύση της Επιχείρησης Ελευθερία ως πολιτική νίκη.

Το μήνυμα που αλλάζει το αφήγημα της Ουάσινγκτον

Η ανακοίνωση Τραμπ φαίνεται να υποβαθμίζει τα μηνύματα που είχαν προηγηθεί από κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο πρόεδρος του Κοινού Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, είχαν διαμηνύσει ότι η επιχείρηση θα διασφάλιζε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Μετά την ανακοίνωση της «παύσης», το επόμενο βήμα παραμένει ασαφές.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η Ουάσινγκτον θα μπορέσει να υποστηρίξει ότι η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους της ή αν η Τεχεράνη θα αξιοποιήσει την εξέλιξη για να ενισχύσει το δικό της αφήγημα περί αμερικανικής υποχώρησης.

Ο στόχος της Επιχείρησης Ελευθερία

Νωρίτερα, είχε καταστεί σαφές ότι η Επιχείρηση Ελευθερία ήταν μια «ξεχωριστή και διακριτή» εκστρατεία από τον αποκλεισμό, ο οποίος είχε ως στόχο την άσκηση οικονομικής πίεσης στο Ιράν.

Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από την περιοχή και, σε δεύτερο επίπεδο, να συμβάλει στην επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της παύσης θα κριθεί στην πράξη από τη στάση της ναυτιλιακής αγοράς.

Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικές που συνεργάζονται μαζί τους εκτιμήσουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια λόγω ιρανικής παρέμβασης, τότε θα είναι δύσκολο για τον Τραμπ να υποστηρίξει ότι ο στόχος της επιχείρησης έχει επιτευχθεί.

Το στοίχημα των διαπραγματεύσεων

Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να ελπίζει ότι το πάγωμα της Επιχείρησης Ελευθερία, στην οποία οι Ιρανοί είχαν αντιδράσει έντονα, θα λειτουργήσει ως χειρονομία αποκλιμάκωσης.

Ο στόχος, σε αυτή την ανάγνωση, είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το αν αυτή η κίνηση θα αποδώσει ή αν θα ερμηνευθεί κυρίως ως αμερικανική υποχώρηση παραμένει, προς το παρόν, ανοιχτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



