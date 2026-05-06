Στενά του Ορμούζ: Εμπορικό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα η αναφορά για πλήγμα σε εμπορικό πλοίο μέσα στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια περιοχή με κομβική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο UK Maritime Trade Operations, ο βρετανικός φορέας που εκδίδει προειδοποιήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αναφέροντας ότι φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

🚨🇮🇷🇺🇸 Iranian Navy confronts U.S. warship in Hormuz An Iranian naval unit ordered a U.S. Navy warship to withdraw from the Strait of Hormuz, and the vessel reportedly complied immediately. pic.twitter.com/I9jiF0zyGD — WAR (@warsurv) May 6, 2026

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένη πηγή, το πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ βρισκόταν εντός των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την έκταση των ζημιών, ούτε για το αν το περιστατικό έχει προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και από πού προήλθε το βλήμα που χτύπησε το εμπορικό πλοίο.

Αυξημένος συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη εικόνα στην περιοχή, όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό ασφαλείας ιδιαίτερα κρίσιμο για τη ναυτιλία και τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι μονάδα του ιρανικού ναυτικού φέρεται να κάλεσε αμερικανικό πολεμικό πλοίο να αποχωρήσει από τα Στενά του Ορμούζ, με το πλοίο, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, να συμμορφώνεται άμεσα.

Την ίδια ώρα, το Al Jazeera English μετέδωσε ότι δυνατοί ήχοι που ακούστηκαν στο νησί Qeshm, στα Στενά του Ορμούζ, αποδόθηκαν από ιρανικές επαρχιακές αρχές στην αεράμυνα, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε drones. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν εκρήξεις ή ζημιές.

BREAKING: Iranian provincial authorities say loud sounds heard on Qeshm Island in the Strait of Hormuz were caused by air defences “confronting” drones, with no explosions or damage reported, according to Iran’s Student News Network. 🔴 LIVE updates: https://t.co/MiWBhr7831 pic.twitter.com/VUHsV9iOVL — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2026

Οι οδηγίες του UKMTO προς τα πλοία

Μετά το περιστατικό, το UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιτήρησης και να εφαρμόζουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας.

Στην οδηγία προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, συστήνεται συνεχής, 24ωρη επιτήρηση, τόσο οπτικά όσο και μέσω ραντάρ. Οι πλοίαρχοι καλούνται επίσης να εφαρμόζουν μέτρα σκλήρυνσης του πλοίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP.

Το UKMTO ζητά ακόμη από τα πληρώματα να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παρακολούθηση τοπικών ή εθνικών καναλιών προειδοποίησης για πιθανές εναέριες απειλές, σε μια περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα στην περιοχή παραμένει αυξημένη.

Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενα πυρομαχικά ή πυραύλους, οι πλοίαρχοι καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

Ρευστή η εικόνα στην περιοχή

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ρευστή, με τις ναυτιλιακές αρχές και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το πλήγμα σε εμπορικό πλοίο από άγνωστο βλήμα ενισχύει την ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πλοία σε μια θαλάσσια ζώνη στρατηγικής σημασίας, όπου κάθε νέο περιστατικό μπορεί να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



