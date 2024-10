Ιράν εκτοξεύει απειλές κατά Ισραήλ: «Δεν θα σας σώσει το THAAD αν μας επιτεθείτε»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιώντας το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που προκαλέσει με επίθεσή του αντίποινα της Τεχεράνης τα προηγμένα αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα δεν θα είναι αρκετά για να το προστατέψουν.

«Μην εμπιστεύεστε τα συστήματα THAAD. Είναι αναποτελεσματικά και εσείς επαφίεστε στην περιορισμένη δύναμή τους. Ό,τι κι αν εξαπολύσετε, οι εχθροί σας θα απαντήσουν αρκετές φορές ισχυρότερα. Δεν μπορείτε να βγείτε νικητές σε αυτή την ιστορία, θα σας νικήσουμε», διαμήνυσε ο Χοσεΐν Σαλαμί σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

🔴IRGC COMMANDER HOSSEIN SALAMI:

◼️The Zionist entity will not be able to win and we will defeat it.

◼️Any illogical decisions by the Zionist entity may lead to accelerating the pace of its downfall.

◼️The United States made a mistake by linking its reputation to the criminal… pic.twitter.com/QxvIGDvGCg

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) October 24, 2024