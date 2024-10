Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Οι ιστορίες των πέντε θυμάτων και η ταυτότητα του δράστη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονισμένη η Τουρκία όταν οι δύο τρομοκράτες έφτασαν στις πύλες της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα (TUSAŞ) και άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

«Η Τουρκία δεν έχει υποκύψει ποτέ μπροστά σε καμία απειλή. Θα συνεχίσουμε να αποκρούουμε τις φιλοδοξίες των προδοτών, θα εκδικηθούμε για τους πέντε νεκρούς» δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, με τον υπουργό Βιομηχανίας, Φατίχ Κατσίρ, να υπόσχεται ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να παράγουμε περισσότερα αψηφώντας τους προδότες».

Αγκυρα: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης, σκότωσαν εργαζόμενη και την έκρυψα σε ταξί! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις από τους νεκρούς ήταν εργαζόμενοι της TUSAŞ ενώ πρώτος δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες ο οδηγός ταξί το όχημα του οποίου χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν την είσοδο των κρατικών εγκαταστάσεων.

Την ταυτότητα του άντρα τρομοκράτη, έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Πέμπτης στη δημοσιότητα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Γερλίκαγια έγραψε πως πρόκειται «για τον Ali Örek, με την κωδική ονομασία Rojger, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK», ενώ πρόσθεσε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της γυναίκας συνεργού του.

«Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα τρομοκράτη που εξουδετερώθηκε στην προδοτική τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα χθες στην ΤΑΙ. Διαπιστώθηκε ότι ο προδότης ήταν ο Ali Örek, με την κωδική ονομασία Rojger, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK. Οι προσπάθειες ταυτοποίησης της γυναίκας τρομοκράτισσας συνεχίζονται. Για άλλη μια φορά, εύχομαι το έλεος του Θεού στους μάρτυρές μας και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες μας. Καμία τρομοκρατική επίθεση δεν μπορεί να μας αποτρέψει και να εκφοβίσει το αγαπημένο μας έθνος» έγραψε ο Γερλίκαγια.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το protothema, το HaberTurk μετέδωσε ότι ο άνδρας δράστης, που είχε γεννηθεί το 1992 στην περιοχή Beytüşşebap, ήταν μέλος του ΡΚΚ από το 2016.

Νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν ο άνδρας και η γυναίκα που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (TUSAŞ) έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024