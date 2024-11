Ιράν: Φοιτήτρια συνελήφθη επειδή έβγαλε τα ρούχα της στο πλαίσιο διαμαρτυρίας ΒΙΝΤΕΟ

Φοιτήτρια συνελήφθη αφότου αφαίρεσε τα ρούχα της σε δημόσιο χώρο εντός της πανεπιστημιούπολης, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατά του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα του Πανεπιστημίου.

Την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της ζήτησε το Amnesty Iran.

Η νεαρή Ιρανή έμεινε με τα εσώρουχα αφότου δέχθηκε παρενόχληση από φρουρούς ασφαλείας επειδή φορούσε «λανθασμένα» το χιτζάμπ της. Το περιστατικό καταγράφηκε από συμφοιτητές της που βρισκόντουσαν σε αίθουσα με θέα στην πανεπιστημιούπολη του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Τεχεράνης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να εκφράζουν θαυμασμό για το «θάρρος» και την «τόλμη» της.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024