Ιράν: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης

Η πυρκαγιά ξέσπασε δυτικά της Τεχεράνης και κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, την ώρα που η εύθραυστη εκεχειρία Ιράν – ΗΠΑ δέχεται νέες πιέσεις.

05 Μάι. 2026 18:07
Pelop News

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στο Ιράν, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η φωτιά επεκτάθηκε. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσίευσε βίντεο από την περιοχή, στο οποίο φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς.

Το Reuters μετέδωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.

Το περιστατικό εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Η φωτιά σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για το Ιράν, καθώς η εκεχειρία με τις ΗΠΑ παραμένει εύθραυστη.

Οι πιέσεις αυξήθηκαν μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, εξέλιξη που έχει εντείνει την ανησυχία για νέα κλιμάκωση.

Για την ώρα, οι διαθέσιμες πληροφορίες περιορίζονται στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, στην επέκταση της φωτιάς και στο βίντεο που δημοσίευσε το Fars, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια ή για τυχόν τραυματισμούς.

