Ιράν: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στο Ιράν, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης.

Πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η φωτιά επεκτάθηκε. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την προκάλεσαν.

New footage of massive fire in a shopping center in Tehran. https://t.co/TLMT5O8N3n pic.twitter.com/NoAKpGp12r — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 5, 2026

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσίευσε βίντεο από την περιοχή, στο οποίο φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της πυρκαγιάς.

Το Reuters μετέδωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.

آتش‌سوزی یک مجتمع تجاری در فاز ۴ اندیشه از ساعتی پیش یک مجتمع تجاری به نام ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار آتش‌سوزی شده است؛ دود ناشی از این آتش‌سوزی از نواحی غربی تهران و کرج قابل رویت است.

1/2 pic.twitter.com/7LFbwDUjRC — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 5, 2026

Το περιστατικό εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Η φωτιά σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για το Ιράν, καθώς η εκεχειρία με τις ΗΠΑ παραμένει εύθραυστη.

Οι πιέσεις αυξήθηκαν μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, εξέλιξη που έχει εντείνει την ανησυχία για νέα κλιμάκωση.

Για την ώρα, οι διαθέσιμες πληροφορίες περιορίζονται στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, στην επέκταση της φωτιάς και στο βίντεο που δημοσίευσε το Fars, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια ή για τυχόν τραυματισμούς.

