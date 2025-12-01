Ιραν: Φυλάκιση ενός έτους για τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί

Να σημειωθεί ότι ο σκηνοθέτης βρίσκεται εκτός Ιράν, αυτή τη στιγμή.

Ιραν: Φυλάκιση ενός έτους για τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί
01 Δεκ. 2025 22:27
Pelop News

 

Ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα ερήμην, σε φυλάκιση ενός έτους τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί για την κατηγορία της «προπαγανδιστικής δραστηριότητας» σε βάρος του κράτους, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Παναχί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια και απαγόρευση συμμετοχής του Παναχί σε οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική ομάδα.

Ο δικηγόρος του σκηνοθέτη είπε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στην απόφαση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες για το τι αφορούν οι «προπαγανδιστικές δραστηριότητες».

Ο 65χρονος σκηνοθέτης, που έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν, απέσπασε τον περασμένο Μάιο τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα», στην οποία πέντε πρώην κρατούμενοι σκέφτονται αν θα εκδικηθούν έναν άνδρα που πιστεύουν ότι είναι ο πρώην δεσμοφύλακάς τους.

Ο σκηνοθέτης βρίσκεται εκτός Ιράν αυτή τη στιγμή.

Τον Νοέμβριο βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεπτόμενος το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το φεστιβάλ στο Τελουράιντ για να προωθήσει την τελευταία του ταινία, που έχει επιλεγεί από τη Γαλλία ως επίσημη υποψηφιότητα για τα Όσκαρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Γεωργία: Ξεκίνησε έρευαν μετά τις καταγγελίες του BBC ότι χρησιμοποίησαν χημικά όπλα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά διαδηλωτών
23:39 Γιατί ο Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον μικρότερο αδελφό του, πρώην πλέον πρίγκιπα Άντριου;
23:21 «H Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη θέση με την Μαρίνα Σάττι», η αποκάλυψη του Φωκά Ευαγγελινού
22:55 Αττική: Δέκα νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες στην άσφαλτο στην Αττική τον Νοέμβριο
22:45 Γιατί ο Πιερρακάκης έκανε δώρο μία εμφάνιση του Πανιωνίου στον Κεντρικό Τραπεζίτη της Ιρλανδίας;
22:35 Ν. Πλέας στον Peloponnisos: «Στην Πάτρα έρχεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα»»
22:27 Ιραν: Φυλάκιση ενός έτους για τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί
22:20 ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου το «8 στα 8»! Η ΕΑΠ εύκολα την Απολλωνιάδα, ΦΩΤΟ
22:11 Πάτρα: Έτσι συνελήφθη ο 45χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
22:00 Τραμπ: Καλεί στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κονγκό και της Ρουάντας για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης
21:49 Το Ντουμπρόβνικ πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία!
21:37 Κάτω Αχαΐα: Συμβολικό κλείσιμο στην Εθνική οδό από Αγρότες
21:29 Στους 1.160 οι νεκροί στην Ινδονησία και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος», συγκλόνισε η μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της
21:11 Από τον Μπέλιγχαμ στον Μουζακίτη! Ο διεθνής άσος παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web
20:59 Τζουμέρκα: Ρεκόρ, ξεπέρασε το ένα μέτρο η βροχή που έπεσε τον Νοέμβριο
20:49 Αγρότες: Επ’ αόριστον το μπλόκο στα Μάλγαρα, κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και δίωροι αποκλεισμοί προς Θεσσαλονίκη
20:36 Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή
20:27 Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!
20:16 Καιρός: Που προβλέπονται τοπικές βροχές και που σποραδικές καταιγίδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ