Ιράν: Κάλεσμα του καθεστώτος σε μαζικές συγκεντρώσεις απέναντι στις «συνωμοσίες» ΗΠΑ και Ισραήλ

Το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να ενισχύσει τη συσπείρωση στο εσωτερικό της χώρας, καλώντας τους πολίτες σε μαζικές συγκεντρώσεις κατά των «εχθρικών συνωμοσιών» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω τοπικών μέσων και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Τεχεράνης να ελέγξει το κλίμα στο εσωτερικό, δύο και πλέον εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου και λίγες ώρες πριν από το Σαχαρσανμπέ Σουρί, την παραδοσιακή γιορτή της φωτιάς που προηγείται της περσικής Πρωτοχρονιάς.

Κάλεσμα σε πλατείες και θρησκευτική συσπείρωση

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι Ιρανοί καλούνται να βρεθούν στις πλατείες των πόλεων μαζί με τους θρησκευτικούς ηγέτες τους, σε μια κινητοποίηση που παρουσιάζεται ως απάντηση σε πιθανές «συνωμοσίες των σιωνιστών εχθρών». Η φρασεολογία αυτή χρησιμοποιείται διαχρονικά από την ιρανική ηγεσία για να περιγράψει το Ισραήλ και τους συμμάχους του, όμως αυτή τη φορά το κάλεσμα γίνεται σε συνθήκες ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης και αυξημένης ανησυχίας για την εσωτερική σταθερότητα.

Το Σαχαρσανμπέ Σουρί ως παράγοντας ανησυχίας

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το Σαχαρσανμπέ Σουρί, που γιορτάζεται την παραμονή της τελευταίας Τετάρτης πριν από το Νοβρούζ, είναι μια από τις σημαντικότερες και πιο μαζικές παραδοσιακές εκδηλώσεις στο Ιράν. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει αποκτήσει και πολιτική διάσταση, καθώς συχνά συνδέεται με αυθόρμητες δημόσιες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις αμφισβήτησης απέναντι στην εξουσία. Γι’ αυτό και οι δικαστικές αρχές της Τεχεράνης είχαν ήδη καλέσει τους πολίτες να μην κατέβουν στους δρόμους, να μην ανάψουν φωτιές και να μην χρησιμοποιήσουν πυροτεχνήματα, επικαλούμενες λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Φόβος για νέα εστία κοινωνικής έντασης

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται μετά το κύμα μαζικών αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε το Ιράν τους προηγούμενους μήνες και αντιμετωπίστηκε με σκληρή καταστολή. Διεθνή μέσα έχουν καταγράψει ότι οι αρχές φοβούνται μήπως δημόσιες γιορτές και θρησκευτικοκοινωνικές εκδηλώσεις μετατραπούν ξανά σε πεδίο αμφισβήτησης του καθεστώτος. Η σημερινή κινητοποίηση υπέρ της Ισλαμικής Δημοκρατίας μοιάζει έτσι να έχει διπλό στόχο: αφενός να εμφανίσει εικόνα εθνικής ενότητας απέναντι στον εξωτερικό εχθρό και αφετέρου να αποτρέψει την επανεμφάνιση αντικυβερνητικής δυναμικής στους δρόμους.

Παρέμβαση και από τον Ρεζά Παχλαβί

Την ίδια ώρα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και μία από τις πιο προβεβλημένες μορφές της εξόριστης αντιπολίτευσης, κάλεσε τους Ιρανούς να γιορτάσουν ειρηνικά το Σαχαρσανμπέ Σουρί και να αποφύγουν κάθε άμεση αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Η παρέμβασή του δείχνει ότι και η αντιπολίτευση αντιλαμβάνεται τη σημερινή βραδιά ως πολιτικά φορτισμένη, σε μια περίοδο όπου κάθε δημόσια συγκέντρωση αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Το μήνυμα της Τεχεράνης

Στην πράξη, το κάλεσμα των αρχών αποτυπώνει μια ξεκάθαρη προσπάθεια ελέγχου του δημόσιου χώρου. Από τη μία πλευρά, το καθεστώς ζητά μαζική παρουσία σε φιλοκυβερνητικές εκδηλώσεις· από την άλλη, αποθαρρύνει κάθε αυθόρμητη συγκέντρωση που δεν ελέγχει. Αυτό δείχνει ότι, πέρα από το πολεμικό μέτωπο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Τεχεράνη συνεχίζει να αντιμετωπίζει ως μείζονα απειλή και το ενδεχόμενο εσωτερικής αποσταθεροποίησης.

