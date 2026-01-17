Ιράν: Νεκροί στις διαδηλώσεις, περιορισμένη επαναφορά του διαδικτύου και αντιδράσεις μετά τη δήλωση Τραμπ

Νέες πληροφορίες για την έκταση των εσωτερικών αναταραχών στο Ιράν έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς παρατηρείται περιορισμένη επαναφορά της λειτουργίας του διαδικτύου μετά από πολυήμερη διακοπή. Σύμφωνα με αναφορές, νοσοκόμα σκοτώθηκε από πυρά κυβερνητικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «ταραξίες» έβαλαν φωτιά σε τοπικό γραφείο εκπαίδευσης στην κομητεία Φαλαβαρτζάν, στην κεντρική επαρχία του Ισφαχάν. Κάτοικος πόλης στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας, όπου ζει σημαντικός κουρδικός πληθυσμός, ανέφερε ότι οι σποραδικές διαμαρτυρίες συνεχίζονται, αν και με μειωμένη ένταση.

Η δήλωση Τραμπ και τα ερωτήματα

Αίσθηση προκαλεί η δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασε «σεβασμό» για την –κατά τον ίδιο– ακύρωση περισσότερων από 800 απαγχονισμών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Ιράν, ευχαριστώντας την ιρανική ηγεσία για την απόφαση αυτή.

Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια σχέδια για τέτοιες εκτελέσεις ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι υπήρξε ακύρωσή τους, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βάση της συγκεκριμένης δήλωσης.

Αντικρουόμενα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων

Σύμφωνα με ομάδες της αντιπολίτευσης, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, κάνει λόγο για τουλάχιστον 3.428 νεκρούς, αριθμό που, όπως αναφέρει, βασίζεται σε υποθέσεις που έχουν επαληθευτεί ή επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Άλλες οργανώσεις ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων ακόμη υψηλότερα, κάνοντας λόγο για περισσότερους από 5.000, ακόμη και έως 20.000 νεκρούς. Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο δυσχεραίνει σημαντικά την ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περιορισμένη αποκατάσταση του διαδικτύου

Ο οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks ανακοίνωσε ότι καταγράφει «πολύ ελαφριά» επανέναρξη της διαδικτυακής δραστηριότητας στο Ιράν, έπειτα από περίπου 200 ώρες σχεδόν πλήρους διακοπής της πρόσβασης, που συνδέεται με τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Όπως σημειώνει, η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων, χωρίς ενδείξεις ευρείας αποκατάστασης. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι η διακοπή του διαδικτύου, η οποία επιβλήθηκε από τις 8 Ιανουαρίου, είχε στόχο να αποκρυφτεί το πραγματικό εύρος της καταστολής.

Την ίδια στιγμή, έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται από συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να προειδοποιούν την Ουάσινγκτον για τις περιφερειακές συνέπειες μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



