Ιράν: Ο Πρόεδρος διέψευσε τον Τραμπ και μίλησε για fake news

O Ιρανός με ανάρτηση στα social media διέψευσε όσα δήλωσαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

23 Μαρ. 2026 18:37
Pelop News

Αποκαλυπτικός ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινές δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μετά την ανάρτηση «βόμβα» στα social media, στην οποία υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκαν «καλές και παραγωγικές» διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν πήραν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να εκπροσωπούν την αμερικανική κυβέρνηση.

ι δημοσιογράφοι, όπως ήταν αναμενόμενο, ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ποιος εκπροσώπησε την Ισλαμική Δημοκρατία, με τον ίδιο να απαντάει κατηγορηματικά ότι «είναι κορυφαίος Ιρανός ηγέτης που έχει σεβασμό στη χώρα του» όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.


Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέγοντας ότι δεν γνωρίζει αν είναι ακόμα ζωντανός, αποκλείοντας εμμέσως το σενάριο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν να ήταν αυτός που πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

Την «σκυτάλη» πήραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που δήλωσαν στο Reuters και σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι αυτός με τον οποίο συνομίλησαν οι Αμερικανοί, ήταν ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτηση στα social media διέψευσε όσα δήλωσαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ