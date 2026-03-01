Ιράν: Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζάνι, που βγαίνει μπροστά μετά τη δολοφονία Χαμενεϊ

Ο βετεράνος Ιρανός πολιτικός Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος βγήκε στο προσκήνιο δηλώνοντας ότι θα συσταθεί προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας μετά την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επανεμφανίστηκε πέρυσι ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην ιεραρχία της ασφάλειας του Ιράν.

Όπως γράφει το πρακτορείο Reuters, ως μέλος του κατεστημένου και προερχόμενος από μία από τις κορυφαίες κληρικές οικογένειες της χώρας, ο Λαριτζάνι είχε την εποπτεία των προσπαθειών του Ιράν να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες – μόλις ένα μήνα μετά την επιβολή κυρώσεων εναντίον του από την Ουάσινγκτον τον περασμένο Ιανουάριο, για την οργάνωση μιας αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να λεηλατήσουν και να διαλύσουν το Ιράν και προειδοποίησε τις «αποσχιστικές ομάδες» ότι θα αντιμετωπίσουν σκληρή αντίδραση αν επιχειρήσουν οποιαδήποτε ενέργεια, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση την Κυριακή, σχεδόν 24 ώρες μετά την έναρξη μιας σειράς επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σκοτώθηκε επίσης στις επιθέσεις, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Iran TV.

Ο Λαριτζάνι, ο οποίος διορίστηκε τον Αύγουστο ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (SNSC), κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία χαρακτηρίστηκε από την πίστη του στον Χαμενεΐ και τη φήμη του για τις ρεαλιστικές σχέσεις του με τις συχνά αντίπαλες φατρίες του συστήματος.

Η θέση του ως έμπιστου στρατηγικού συμβούλου του Χαμενεΐ επιβεβαιώθηκε τον περασμένο μήνα με ένα ταξίδι στο Ομάν ως μεσολαβητή για την προετοιμασία των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, καθώς πριν από τις επιθέσεις, η Ουάσιγκτον ενίσχυε τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να πιέσει το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Λαριτζάνι είχε επίσης πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στη Μόσχα, βασικό σύμμαχο του Ιράν, τους τελευταίους μήνες για να συζητήσει μια σειρά από θέματα ασφάλειας, σε ακόμη ένα σημάδι της επιστροφής του στην υψηλού επιπέδου διπλωματία.

Ο Λαριτζάνι ανέλαβε ξανά ενεργό ρόλο μετά τον 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ πέρυσι, στον οποίο συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, επιστρέφοντας επίσημα στο επίκεντρο της ιρανικής ασφάλειας.

Ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα είχαν ρεαλιστικό τόνο.

«Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί», δήλωσε ο Λαριτζάνι στην κρατική τηλεόραση του Ομάν τον περασμένο μήνα, αναφερόμενος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Αν η ανησυχία των Αμερικανών είναι ότι το Ιράν δεν πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση πυρηνικών όπλων, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί».

Ωστόσο, μετά την έκρηξη της αντικυβερνητικής οργής τον Ιανουάριο, ο ρόλος του στο Συμβούλιο Ασφαλείας καταγγέλθηκε από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης που περιγράφει λεπτομερώς τις κυρώσεις εναντίον του και άλλων αξιωματούχων ως αντίδραση στην καταστολή, ο Λαριτζάνι βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταστολή της σειράς διαδηλώσεων που έπληξαν το Ιράν τον Ιανουάριο.

«Ο Λαριτζάνι ήταν ένας από τους πρώτους Ιρανούς ηγέτες που κάλεσε σε βία ως απάντηση στις νόμιμες απαιτήσεις του ιρανικού λαού», ανέφερε σε δήλωσή του το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στις 15 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι ο Λαριτζάνι ενήργησε κατόπιν εντολής του Χαμενεΐ.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων, της χειρότερης εσωτερικής αναταραχής στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

