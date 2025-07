Ιράν: Σε ισχύ  νόμος που αναστέλλει τη συνεργασία με Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας

Εξελίξεις στο Ιραν, καθώς ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση σε νόμο που αναστέλλει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανακοίνωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψε τον νόμο που αναστέλλει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, κάτι που σημαίνει ότι το μέτρο, που ελήφθη μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, έχει πλέον τεθεί σε ισχύ.

🇮🇷🇺🇳IRAN OFFICIALLY SUSPENDS COOPERATION WITH UN NUCLEAR WATCHDOG

Iran just told the UN’s nuclear inspectors to get lost – accusing them of helping set the stage for Israeli airstrikes that hit nuclear sites and killed scientists.

President Masoud Pezeshkian made it official… https://t.co/WPZieHEECj pic.twitter.com/tokv1zyq40

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2025

Το κοινοβούλιο του Ιράν είχε ψηφίσει τον νόμο για την αναστολή της συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ την περασμένη εβδομάδα.

Η κίνηση αυτή της Τεχεράνης ήρθε μετά την αντιπαράθεση με τον ΔΟΑΕ σχετικά με την παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και μετά τις επιθέσεις των Ισραήλ και ΗΠΑ σε αυτές.

Η παραδοχή του Ιρανού ΥΠΕ για «ζημιά» στο Φορντό

Ο αμερικανικός βομβαρδισμός της σημαντικής ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό προκάλεσε «σοβαρή και βαριά ζημιά» στην εγκατάσταση, δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί στο Φορντό. Τούτου λεχθέντος, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρή και βαριά ζημιά», είπε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

