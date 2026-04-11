Ιράν: Σοβαρά τραυματισμένος αλλά παρών στις αποφάσεις ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Για πρώτη φορά μετά την ανάληψη της ανώτατης ηγεσίας στο Ιράν, διαρρέουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με το Reuters να μεταδίδει ότι παραμένει σοβαρά τραυματισμένος από την αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη που σκότωσε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με τρεις πηγές που το πρακτορείο περιγράφει ως πρόσωπα κοντά στον στενό του κύκλο, ο Χαμενεΐ υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο και στα πόδια, με την εικόνα του να έχει παραμορφωθεί από την επίθεση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης εξακολουθεί να αναρρώνει και πως έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα ή και στα δύο πόδια. Το Reuters σημειώνει επίσης ότι αυτή η περιγραφή έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες πληροφορίες που μιλούσαν είτε για ελαφρύτερο τραυματισμό είτε ακόμη και για κατάσταση κώματος, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη, πλήρης δημόσια ενημέρωση από το ιρανικό καθεστώς. Ήδη από τον Μάρτιο, ιρανός αξιωματούχος είχε πει στο Reuters ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν «ελαφρά τραυματισμένος», κάτι που πλέον εμφανίζεται να απέχει αισθητά από τη σημερινή εικόνα που μεταδίδεται από πηγές του περιβάλλοντός του.

Δεν εμφανίζεται δημόσια, αλλά παραμένει στο κέντρο των αποφάσεων

Το βασικό στοιχείο της νέας πληροφόρησης είναι ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ο Χαμενεΐ φέρεται να εξακολουθεί να ασκεί εξουσία. Δύο από τις πηγές που επικαλείται το Reuters λένε ότι συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικών διασκέψεων και ότι λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, ανάμεσά τους ο πόλεμος και οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. Το πρακτορείο υπογραμμίζει ότι οι ίδιες πηγές τον περιγράφουν ως «οξυδερκή», παρά τη βαριά σωματική του κατάσταση.

Αυτή η διπλή εικόνα, ενός ηγέτη που παραμένει εκτός δημόσιας θέασης αλλά συνεχίζει να παρεμβαίνει στις κρατικές υποθέσεις, εξηγεί και γιατί η υπόθεση έχει τραβήξει τόσο έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Η απουσία του από το προσκήνιο έχει τροφοδοτήσει επί εβδομάδες σενάρια και φήμες για την πραγματική του κατάσταση, για το ποιος ασκεί τελικά την εξουσία στο Ιράν και για το πόσο σταθερή είναι η νέα ηγετική δομή μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Η σκιά της επίθεσης και το ερώτημα της διαδοχής

Η συζήτηση για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είναι απλώς προσωπικό ή ιατρικό θέμα. Είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα, γιατί αφορά τον ίδιο τον πυρήνα της εξουσίας στην Τεχεράνη. Η επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και τον τραυμάτισε σοβαρά φαίνεται ότι άφησε πίσω της όχι μόνο ένα κενό εξουσίας, αλλά και ένα ερώτημα για το πόσο αυτόνομος και ισχυρός μπορεί να είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης. Το Reuters σημειώνει ότι αναλυτές εκτιμούν πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εδραιώσει την ίδια επιρροή που είχε ο πατέρας του, ενώ ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένος στο τρέχον πλαίσιο.

Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος σε κάθε πληροφορία που βγαίνει για την υγεία του. Γιατί στο σημερινό Ιράν, η φυσική κατάσταση του ανώτατου ηγέτη συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του συστήματος, με την εσωτερική ισορροπία δυνάμεων και με τον τρόπο που η χώρα διαχειρίζεται ταυτόχρονα τον πόλεμο, τις διεθνείς πιέσεις και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες παραμένουν αποσπασματικές

Παρά τη σημασία των αποκαλύψεων, το τοπίο παραμένει θολό. Δεν υπάρχει δημόσια, πλήρης και επίσημη ιατρική εικόνα για την κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ το ίδιο το ιρανικό καθεστώς έχει δώσει ελάχιστα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι όσα είναι γνωστά προέρχονται κυρίως από διαρροές, πηγές και πληροφορίες που δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα σε όλα τους τα σημεία. Γι’ αυτό και το πιο ασφαλές συμπέρασμα σήμερα είναι διπλό: αφενός ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, αφετέρου ότι, σύμφωνα με το Reuters, δεν βρίσκεται εκτός παιχνιδιού, αλλά συνεχίζει να συμμετέχει στις βασικές αποφάσεις του καθεστώτος.

Με άλλα λόγια, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι εκείνη ενός ηγέτη που έχει αναρρώσει και επανέλθει πλήρως, αλλά ενός βαριά τραυματισμένου προσώπου που εξακολουθεί να ασκεί εξουσία μέσα από ένα πιο περιορισμένο, παρασκηνιακό πλαίσιο. Και αυτό, σε μια τόσο εύφλεκτη συγκυρία για το Ιράν, είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της είδησης.

