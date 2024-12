Ιράν: Θα ανοίξει ξανά την πρεσβεία στη Δαμασκό όταν οι συνθήκες είναι πιο ασφαλείς

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει άμεσα την πρεσβεία του στη Συρία, μετά τον βανδαλισμό της αντιπροσωπείας της στη Δαμασκό κατά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Το εκ νέου άνοιγμα της πρεσβείας στη Δαμασκό χρειάζεται προετοιμασία… Θα συνεχίσουμε το έργο αυτό όταν θα πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγάι, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Το σημαντικότερο είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πρεσβείας και του προσωπικού της», πρόσθεσε ο ίδιος.

