Ιράν: «Θάνατος στον Χαμενεΐ» – Μαίνονται οι διαδηλώσεις – Με θανατική ποινή απειλούνται οι συλληφθέντες

Δεν έχουν τέλος οι διαδηλώσεις στο Ιράν. Διαδηλωτές βγήκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους του νότιου Ιράν σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, την ώρα που μια οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλε ότι τουλάχιστον 100 από τους συλληφθέντες στις πρόσφατες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε θάνατο.

Διαδηλώσεις κατά της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας οργανώνονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Κούρδισσας Μαχσά Αμινί που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών επειδή δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

«Θάνατος στον Χαμενεΐ»

«Θάνατος στον δικτάτορα, θάνατος στον Χαμενεΐ», φώναζαν οι διαδηλωτές στην πόλη Ζαχεντάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τα βίντεο αυτά.

The protesters join the street for anti-regime demonstrations in Zahedan City and chanted slogans against Khamenei

Σε αυτήν την φτωχή επαρχία ζουν περίπου 2 εκατομμύρια Μπαλούχοι του Ιράν, μια μειονότητα που αντιμετωπίζει διακρίσεις και καταστολή εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κινδυνεύουν 100 συλληφθέντες

Μια οργάνωση, η Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία, προειδοποίησε σήμερα ότι τουλάχιστον 100 συλληφθέντες διαδηλωτές κινδυνεύουν να τους επιβληθεί η θανατική ποινή. «Ο πραγματικός αριθμός πιστεύεται ότι είναι πολύ υψηλότερος» επειδή στις οικογένειες των συλληφθέντων ασκούνται πιέσεις «για να μην μιλήσουν», πρόσθεσε.

Τα ιρανικά δικαστήρια έχουν καταδικάσει σε θάνατο περισσότερους από 12 διαδηλωτές, βασιζόμενα σε κατηγορίες που απορρέουν από τον ισλαμικό νόμο, όπως για «εναντίωση στον Θεό», αφού τους έκριναν ένοχους για δολοφονίες ή τραυματισμό αστυνομικών, καταστροφή δημόσιας περιουσίας και τρομοκράτηση του πληθυσμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ