Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις – Βίαιη καταστολή και διεθνείς αντιδράσεις

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο της περιοχής που επικαλείται επαληθευμένα στοιχεία, κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τις δολοφονίες αθώων πολιτών.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, και μέσα σε δύο εβδομάδες εξελίχθηκαν στις πιο αιματηρές ταραχές από την ισλαμική επανάσταση του 1979. Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA, μέχρι το Σάββατο 17/1/26 είχαν καταγραφεί 3.308 θάνατοι, με 4.382 υποθέσεις υπό εξέταση και περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Δηλώσεις και αντιδράσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα παρέμβαση αν συνεχιστούν οι θάνατοι των διαδηλωτών, δηλώνοντας ότι «είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν».

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία», υπογραμμίζοντας ότι «αρκετές χιλιάδες θάνατοι» προκλήθηκαν από «τρομοκράτες και ταραξίες» που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο ηγέτης τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η ατιμωρησία διεθνών ή εγχώριων «εγκληματιών».

Η ιρανική δικαιοσύνη ανέφερε ότι οι εκτελέσεις ατόμων που κατηγορούνται ως Mohareb, μια από τις πιο αυστηρές ισλαμικές ποινές, αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά.

Βία και καταστολή

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να καταστέλλουν βίαια τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ένας κάτοικος της Τεχεράνης ανέφερε ότι είδε αστυνομικούς να πυροβολούν απευθείας διαδηλωτές, κυρίως νέους άνδρες και γυναίκες.

Οι σφοδρότερες συγκρούσεις και οι περισσότερες απώλειες έχουν καταγραφεί στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν. Παράλληλα, διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο, από το Τόκιο έως το Βερολίνο, έχουν πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους διαδηλωτές και ενάντια στην ιρανική κυβέρνηση.

Η βίαιη καταστολή φαίνεται να έχει καταστείλει σε μεγάλο βαθμό τις διαμαρτυρίες, αλλά οι συνθήκες παραμένουν τεταμένες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

