Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις

Ιρανός αξιωματούχος παραδέχεται 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις, με 500 αστυνομικούς. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 10.000-12.000 νεκρούς.

18 Ιαν. 2026 11:18
Ιρανός αξιωματούχος παραδέχθηκε στο πρακτορείο Reuters ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη χώρα, εκ των οποίων περίπου 500 είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πιο σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν, στις περιοχές με κουρδικό πληθυσμό, όπου η καταστολή από τις αρχές ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Η αντιπολίτευση και εξόριστες οργανώσεις κάνουν λόγο για πολύ υψηλότερο απολογισμό, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 10.000 έως 12.000 νεκρούς, αποδίδοντας τον αριθμό στη βίαιη καταστολή από το θεοκρατικό καθεστώς.

Δήλωση Χαμενεΐ: Ο Τραμπ «εγκληματίας»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε ομιλία του το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», κατηγορώντας τον ότι ενεπλάκη προσωπικά στις διαδηλώσεις, προκάλεσε θύματα, ζημιές και συκοφάντησε τον ιρανικό λαό.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε ο Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι «όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες».

Ο Ιρανός ηγέτης προειδοποίησε ότι η χώρα «δεν θα σύρει τον εαυτό της σε πόλεμο», αλλά «δεν θα αφήσει εσωτερικούς ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους».

Διεθνείς εκτιμήσεις

ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής πάνω από 3.000 νεκρούς, ενώ ανεπίσημες πηγές εντός και εκτός Ιράν κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζουν να προκαλούν έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με καταγγελίες για μαζική βία και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ιρανικές αρχές.

