Οι πληρωμές μέσω IRIS και οι άμεσες μεταφορές συνεχίζουν να ενισχύονται δυναμικά, την ώρα που οι συναλλαγές με επιταγές περιορίζονται αισθητά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025.

Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση της ΤτΕ δείχνει τη σταδιακή μετατόπιση της αγοράς προς πιο γρήγορες και ψηφιακές μορφές πληρωμών, με το IRIS να καταγράφει ισχυρή άνοδο και τις επιταγές να ακολουθούν πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα, οι άμεσες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 73% το 2025, ενώ οι συναλλαγές μέσω IRIS ενισχύθηκαν κατά 66% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή άνοδος στις πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ

Το σύστημα πολυμερούς συμψηφισμού για πληρωμές λιανικής ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες της διατραπεζικής και της λιανικής αγοράς πληρωμών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η τεχνική διαθεσιμότητα του συστήματος διαμορφώθηκε στο 100% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή λειτουργία του σε μια περίοδο αυξημένης χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ο αριθμός των εντολών πληρωμών που επεξεργάστηκε το σύστημα αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024.

POS, ATM και μεταφορές πιστώσεων

Ανά διατραπεζική υπηρεσία πληρωμών, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις μεταφορές πιστώσεων, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 16%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι συναλλαγές σε τερματικά POS για πληρωμές προς φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, με αύξηση 17% σε σύγκριση με το 2024.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις συναλλαγές μέσω ATM, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση.

Υποχωρούν οι επιταγές

Σε αντίθετη πορεία κινήθηκαν οι επιταγές σε άυλη μορφή, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7%.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πτωτική τάση των τελευταίων ετών, καθώς οι επιχειρήσεις και οι πολίτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε ταχύτερες και πιο άμεσες μεθόδους πληρωμής.

Η υποχώρηση των επιταγών δείχνει ότι οι παραδοσιακές μορφές συναλλαγών χάνουν σταδιακά τη θέση τους, ειδικά όσο ενισχύονται εργαλεία όπως το IRIS και οι άμεσες μεταφορές.

Στα 544 δισ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Η συνολική αξία των συναλλαγών που επεξεργάστηκε το σύστημα διαμορφώθηκε στα 544 δισ. ευρώ το 2025.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 8% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά.

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι το τοπίο των συναλλαγών αλλάζει με γρήγορο ρυθμό, με τις ψηφιακές πληρωμές να κερδίζουν σταθερά μεγαλύτερο μερίδιο στην καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων.

