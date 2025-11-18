IRIS: Υποχρεωτικό παντού από 1η Δεκεμβρίου, πώς θα πληρώνουμε σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 τίθεται σε πλήρη ισχύ η υποχρεωτική αποδοχή άμεσων πληρωμών IRIS σε όλα τα σημεία λιανικής πώλησης που εξυπηρετούν ιδιώτες καταναλωτές (B2C).

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ολοκληρώνει το κανονιστικό πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τη Φορολογική Διοίκηση, ενσωματώνοντας τις άμεσες μεταφορές χρημάτων στην καθημερινή διαδικασία checkout.

Για τους καταναλωτές αυτό σημαίνει ότι δίπλα στις επιλογές μετρητά και κάρτα προστίθεται πλέον και η άμεση πληρωμή μέσω IRIS από το κινητό τηλέφωνο. Η μεταφορά γίνεται σε πραγματικό χρόνο απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό της επιχείρησης, ενώ η απόδειξη εκδίδεται αυτόματα και αποστέλλεται ταυτόχρονα στην ΑΑΔΕ.

Στο νέο καθεστώς εντάσσονται υποχρεωτικά:

Αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Καταστήματα λιανικής όλων των κλάδων

Όλες οι επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές από ιδιώτες

Κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή –είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS– θα συνδέεται άμεσα με την έκδοση απόδειξης, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο είσπραξης χωρίς αντίστοιχο παραστατικό.

Οι πάροχοι συστημάτων πληρωμών και οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν προθεσμία μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 να δηλώσουν στη ΔΙΑΣ και την ΑΑΔΕ ότι συμμορφώνονται με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές. Οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενημερώσεις στα ταμειακά τους συστήματα και τα POS ώστε η μετάβαση την 1η Δεκεμβρίου να γίνει απρόσκοπτα.

Με την κίνηση αυτή η ΑΑΔΕ επιτυγχάνει την πλήρη καταγραφή των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη φορολογική διαφάνεια και μειώνοντας σημαντικά τη δυνατότητα φοροδιαφυγής στο λιανεμπόριο.

